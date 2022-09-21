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Дальнее зарубежье 21.09.2022 16:28

В ЕС обсуждают шестой транш военной помощи Украине

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель скоро предложит очередной, шестой, транш финансирования военной помощи Украине, заявил его пресс-секретарь Петер Стано.

"Как уже объявил высокий представитель в Европейском парламенте на прошлой неделе, он предложит этот шестой транш. Сейчас это обсуждают государства-члены, потому что они должны дать свое согласие", - заявил представитель Борреля в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но мы уже заявляли, что готовы продолжать нашу поддержку Украине, в том числе в военной области", - напомнил Стано.

В июле Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине в 500 млн евро, что довело ее общий объем до 2,5 млрд евро.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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