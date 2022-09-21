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Регион 21.09.2022 16:31

Сильный пожар вспыхнул возле курорта Мармарис в Турции

Мощный лесной пожар начался в среду в районе турецкого курортного города Мармарис на побережье Эгейского моря, сообщает Associated Press (AP).

Пожар начался за холмами, окружающими бухту, а сильный ветер способствовал распространению огня.

В тушении пожара задействовали 500 человек, 40 пожарных машин и полицейские водометы, а также 15 вертолетов и восемь самолетов.

AP напоминает, что летом прошлого года в Турции на побережье Средиземного и Эгейского морей, включая Мармарис, из-за лесных пожаров погибли по крайней мере восемь человек. Правительство тогда критиковали за недостаток подготовки к таким чрезвычайным ситуациям, включая нехватку современных пожарных самолетов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРОРТ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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