Нацбанк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро

Национальный банк Грузии официально подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро (Single Euro Payment Area, SEPA).
Как отмечается в пресс-релизе ведомства, присоединение к SEPA - "важный шаг на пути европейской интеграции Грузии".
"Членство в SEPA будет выгодно по нескольким направлениям: значительно повысится авторитет грузинского финансового сектора на международной арене, будут упрощены торговые отношения с Европейской экономической зоной, граждане Грузии будут пользоваться упрощенными и дешевыми услугами. А это особенно важно с учетом растущей тенденции денежных переводов из стран ЕС", - говорится в пресс-релизе.
По данным регулятора, Грузия является первой страной в регионе, подавшей заявку на присоединение к SEPA.
Для присоединения к SEPA страна должна соответствовать критериям Европейского платежного совета (European Payment Council, EPC). В частности, заявитель должен доказать, что страна, которую он представляет, имеет тесные экономические и правовые отношения с Евросоюзом. Также законодательство, регулирующее платежную сферу и финансовый сектор, должно обеспечивать защиту персональных данных. Кроме того,, оно должно быть эквивалентно законодательству ЕС.
Заявка на членство рассматривается EPC, решение принимается после консультаций с Еврокомиссией.
Баку и Ереван в настоящее время не ведут переговоры по делимитации границы - Алиев
Алиев поднял флаг Азербайджана в Лачине
Грузооборот портов Эстонии в августе снизился на 23%
Азербайджан в июле начал экспорт бензина в ОАЭ
Банки в Азербайджане в III квартале продолжат смягчение кредитной политики - ЦБ
Власти Казахстана с 2024г намерены ввести в стране налог на роскошь
В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули свыше 305 млн манатов, за 8 мес. 2022г – почти 134 млн манатов
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 613 млн - университет Хопкинса
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
myCard Micro – карта для предпринимателей от AccessBank
Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов встретился с вице-президентом Азиатского Банка Развития, Шиксин Ченом.
Kapital Bank расширяет возможности услуги дистанционного подписания документов
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично