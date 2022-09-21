Банки в Азербайджане в III квартале продолжат смягчение кредитной политики - ЦБ

Центральный банк Азербайджана отмечает тенденцию смягчения кредитной политики со стороны банков во II-ом квартале 2022 года, прогнозирует сохранения данной тенденции в III-ем квартале текущего года.

ЦБА с 2022 года начал проводить опросы среди банков Азербайджана по политике кредитования.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» результаты второго такого опроса, охватывающего апрель-июнь 2022 года, опубликованы на сайте ЦБ.

«Результаты опроса показывают, что банки во втором квартале продолжили смягчение кредитной политики и сохранилась тенденция первого квартала. Прежде всего, это наблюдается по бизнес-кредитованию», - подчеркивает ЦБ.

При этом ЦБ отмечает, что во втором квартале наблюдался рост спроса на все виды кредитов, за исключением внутренних ипотечных программ.

По оценкам ЦБ, основными факторами, влияющими на увеличение спроса на кредиты, являлись: потребность компаний в оборотных средствах, цифровизация и изменение ставок по потребительскому и ипотечному кредитованию.

В ЦБ прогнозируют, что в третьем квартале текущего года тенденция смягчения кредитной политики со стороны банков сохранится. Также прогнозируется рост спроса на все виды кредитов, за исключением бизнес-кредитов в инвалюте.

По бизнес-кредитам в апреле-июне имело место смягчение по кредитам для сектора МСП. При этом банки отмечают рост спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса и по оценкам данная тенденция сохранится в течение третьего квартала.

По оценкам ЦБ, главными факторами смягчения условий по бизнес-кредитам со стороны банков во втором квартале являлись усиление конкуренции между кредитными организациями и ликвидная позиция. В тоже время инфляция, учетная ставка и экономические ожидания являлись факторами, которые ужесточали кредитную политику банков в этом сегменте.

По бизнес-кредитам в отчетном периоде наибольшее смягчение имело место в условиях кредитования малого и среднего бизнеса: снижение ставки кредита, маржи, комиссии и гарантий по кредитам. Смягчением для крупного бизнеса являлось предоставление кредитов по более низким ставкам и снижение маржи на кредиты с низким риском.

Опрос показал, что во втором квартале 2022 года наблюдался рост на долгосрочные и краткосрочные кредиты в нацвалюте, тогда как на кредиты в инвалюте спрос не изменился. На третий квартал ожидания заключаются в следующем: рост спроса на долгосрочные и краткосрочные кредиты в нацвалюте, снижение спроса на кредиты в инвалюте.

Согласно результатам опроса, по потребкредитованию смягчение кредитной политики имело место, прежде всего, со стороны крупных банков. При этом имел место рост спроса на кредиты посредством кредитных карт и на кредитование, связанное с зарплатой заемщика.

Банки ожидают роста в третьем квартале сохранение данных тенденций.

По ипотеке основным фактором смягчения кредитной политики со стороны банков являлась конкретная среда. Кроме этого, положительными факторами являлись позитивные экономические ожидания, наличие капитала и ликвидности банков в комфортной зоне, а также стабильный курс. В то же время ожидания по инфляции оказывали обратное влияние, т.е. приводили к ужесточению кредитной политики.

Аналогичные тенденции имели место и по потребительским кредитам. По оценкам ЦБ, уровень конкуренции в сегменте потребкредитования очень высокий, что приводило к смягчению кредитных условий.

В результате, во втором квартале 2022 года наблюдался рост спроса на ипотеку и потребительские кредиты. При этом положительным фактором для этого являлось изменение ставок по кредитам.

В целом, во втором квартале наблюдался рост спроса на потребительские и ипотечные кредиты.

Результаты опроса показали, что во втором квартале 2022 года у 35% заемщиков среди населения финансовое положение не изменилось, у 62% - немного улучшилось.

Анализ по итогам опроса показывает, что в банковском секторе во втором квартале имел место рост рисков, связанных с операционными и процентными ставками, тогда как риски мошенничества, ликвидности, IT риски снизились.

Если говорить о сегментах, то в апреле-июне кредитные риски выросли в торговле, промышленности, строительстве, тогда как в транспорте и связи они сократились.

По бизнес-кредитам риски во втором квартале выросли у крупного бизнеса и МСП, у микро-бизнеса, наоборот, снизились.

Кроме этого, по оценкам банков, риски дефолта заемщиков в апреле-июне 2022 года выросли у крупного бизнеса и МСП. При этом риски дефолта сократились в АПК, транспорте, информации и связи – не изменились, в строительстве, услугах, торговли и промышленности – увеличились.

А.Азизов