Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 84.45 -1.28 Brent 90.62 -1.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.09.2022 17:19

США серьезно восприняли слова Путина о ядерном оружии - Белый дом

Вашингтон серьезно относится к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видит необходимости менять стратегические позиции, заявил в среду представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Мы всегда должны серьезно воспринимать такого рода риторику. Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев. Мы восприняли это всерьез", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Мы, как можем, следим за стратегической позицией России. Если придется, мы изменим нашу (позицию). Мы не видим признаков того, что это требуется в настоящее время", - добавил он.

Ранее в среду Путин предупредил тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров" может развернуться в их сторону.

Президент РФ отметил, что "при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az