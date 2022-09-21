США серьезно восприняли слова Путина о ядерном оружии - Белый дом

Вашингтон серьезно относится к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видит необходимости менять стратегические позиции, заявил в среду представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
"Мы всегда должны серьезно воспринимать такого рода риторику. Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев. Мы восприняли это всерьез", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
"Мы, как можем, следим за стратегической позицией России. Если придется, мы изменим нашу (позицию). Мы не видим признаков того, что это требуется в настоящее время", - добавил он.
Ранее в среду Путин предупредил тех, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров" может развернуться в их сторону.
Президент РФ отметил, что "при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф".
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