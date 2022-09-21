Азербайджан в июле начал экспорт бензина в ОАЭ

Азербайджан в январе-июле 2022 года экспортировал автомобильного бензина АI-92 на $8 млн 805,1 тыс., что на 33,8% меньше показателя 7 месяцев 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
По данным правительства, объем экспорта бензина в отчетный период составил 9 тыс. 707,83 тонн (спад на 62,1%).
В отчетный период весь объем топлива был экспортирован в ОАЭ. При этом поставки начались в июле.
Как сообщалось, в 2021 году Азербайджан экспортировал 52 тыс. 906,05 т автомобильного бензина марки АI-92, что на 17,5% ниже показателя 2020 года. В стоимостном выражении объем экспорта составил на сумму $31 млн 814,15 тыс. (рост в 2,2 раза). Поставки были осуществлены в Того, Гибралтар и Грузию.
В Азербайджане автомобильный бензин марки АI-92 производится только на БНПЗ.
Н.Аббасова
Баку и Ереван в настоящее время не ведут переговоры по делимитации границы - Алиев
Алиев поднял флаг Азербайджана в Лачине
Власти Казахстана с 2024г намерены ввести в стране налог на роскошь
В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули свыше 305 млн манатов, за 8 мес. 2022г – почти 134 млн манатов
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 613 млн - университет Хопкинса
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
Иран не стремится получить ядерное оружие - Раиси
США серьезно восприняли слова Путина о ядерном оружии - Белый дом
Нацбанк Грузии подал заявку на вступление в Единую зону платежей в евро
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
myCard Micro – карта для предпринимателей от AccessBank
Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов встретился с вице-президентом Азиатского Банка Развития, Шиксин Ченом.
Kapital Bank расширяет возможности услуги дистанционного подписания документов
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично