Азербайджан в июле начал экспорт бензина в ОАЭ

Азербайджан в январе-июле 2022 года экспортировал автомобильного бензина АI-92 на $8 млн 805,1 тыс., что на 33,8% меньше показателя 7 месяцев 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, объем экспорта бензина в отчетный период составил 9 тыс. 707,83 тонн (спад на 62,1%).

В отчетный период весь объем топлива был экспортирован в ОАЭ. При этом поставки начались в июле.

Как сообщалось, в 2021 году Азербайджан экспортировал 52 тыс. 906,05 т автомобильного бензина марки АI-92, что на 17,5% ниже показателя 2020 года. В стоимостном выражении объем экспорта составил на сумму $31 млн 814,15 тыс. (рост в 2,2 раза). Поставки были осуществлены в Того, Гибралтар и Грузию.

В Азербайджане автомобильный бензин марки АI-92 производится только на БНПЗ.

Н.Аббасова