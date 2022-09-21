Иран не стремится получить ядерное оружие - Раиси

Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил в среду президент этой страны Ибрагим Раиси, выступая на Генассамблее ООН.

"Иран не пытается создать или заполучить ядерное оружие", - сказал он.

Раиси напомнил, что распоряжение о том, что Ирану ядерное оружие не нужно, ранее издал верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В Тегеране неоднократно заверяли, что цель иранской ядерной программы - мирная.