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Регион 21.09.2022 18:10

Иран не стремится получить ядерное оружие - Раиси

Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил в среду президент этой страны Ибрагим Раиси, выступая на Генассамблее ООН.

"Иран не пытается создать или заполучить ядерное оружие", - сказал он.

Раиси напомнил, что распоряжение о том, что Ирану ядерное оружие не нужно, ранее издал верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В Тегеране неоднократно заверяли, что цель иранской ядерной программы - мирная.

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Тэги: ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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