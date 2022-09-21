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Транспорт и связь 21.09.2022 18:30

Грузооборот портов Эстонии в августе снизился на 23%

Грузооборот портов Эстонии в августе 2022 года сократился в годовом сравнении на 22,8% - до 2,8 млн тонн, сообщает Департамента статистики.

Объем погрузки на суда сократился за год на 29% и составил около 1,6 млн тонн, объем разгрузки - на 12,3%, до 1,2 млн тонн.

За восемь месяцев этого года эстонские порты обработали около 23,3 млн тонн грузов, в том числе погрузили около 13,8 млн тонн, а разгрузили около 9,5 млн тонн. Согласно данным на сайте департамента, грузооборот портов в январе-августе 2021 года превысил 26,9 млн евро (погрузка - 18,1 млн тонн, разгрузка - 8,84 млн тонн). Таким образом, в этом году показатель сократился на 13,5%.

Всего в прошлом году порты Эстонии обработали более 39,3 млн тонн грузов, что на 4,5% больше, чем за 2020 год.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПОРТ, ГРУЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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