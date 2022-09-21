Грузооборот портов Эстонии в августе снизился на 23%

Грузооборот портов Эстонии в августе 2022 года сократился в годовом сравнении на 22,8% - до 2,8 млн тонн, сообщает Департамента статистики.
Объем погрузки на суда сократился за год на 29% и составил около 1,6 млн тонн, объем разгрузки - на 12,3%, до 1,2 млн тонн.
За восемь месяцев этого года эстонские порты обработали около 23,3 млн тонн грузов, в том числе погрузили около 13,8 млн тонн, а разгрузили около 9,5 млн тонн. Согласно данным на сайте департамента, грузооборот портов в январе-августе 2021 года превысил 26,9 млн евро (погрузка - 18,1 млн тонн, разгрузка - 8,84 млн тонн). Таким образом, в этом году показатель сократился на 13,5%.
Всего в прошлом году порты Эстонии обработали более 39,3 млн тонн грузов, что на 4,5% больше, чем за 2020 год.
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