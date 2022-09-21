Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 84.45 -1.28 Brent 90.62 -1.38

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 21.09.2022 19:01

Алиев поднял флаг Азербайджана в Лачине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил Лачинский район страны и его административный центр город Лачин, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

В ходе поездки глава азербайджанского государства ознакомился с ходом строительства 2400-метрового туннеля на въезде в Лачинский международный аэропорт на 35-м километре автомобильной дороги Кельбаджар-Лачин протяженностью 76,3 км.

В Лачине Алиев поднял флаг Азербайджана и принял участие в церемонии закладки фундамента 110/35/10 кВ-ной узловой подстанции «Лачин», которая будет построена ОАО «Азерэнержи» в этом городе.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАЧИН, ИНФРАСТРУКТУРА


Похожие новости


Военная полиция обеспечит безопасность в Лачине Алиев: пусть не испытывают наше терпение и уходят по собственной воле

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az