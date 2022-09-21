Алиев поднял флаг Азербайджана в Лачине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил Лачинский район страны и его административный центр город Лачин, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

В ходе поездки глава азербайджанского государства ознакомился с ходом строительства 2400-метрового туннеля на въезде в Лачинский международный аэропорт на 35-м километре автомобильной дороги Кельбаджар-Лачин протяженностью 76,3 км.

В Лачине Алиев поднял флаг Азербайджана и принял участие в церемонии закладки фундамента 110/35/10 кВ-ной узловой подстанции «Лачин», которая будет построена ОАО «Азерэнержи» в этом городе.

Р.Керимов