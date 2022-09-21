Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 84.45 -1.28 Brent 90.62 -1.38

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 21.09.2022 20:39

Алиев: азербайджанская армия вновь поставила врага на место

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает безосновательными утверждения Еревана о том, что азербайджанские военные вторглись на территорию Армении.

«Если Армения хочет обвинить нас в том, что мы вступили на их территорию, то для этого нет никаких оснований», - заявил Алиев в среду в Лачине.

Он отметил, что «если бы граница была там, где они (Армения-ИФ-Аз) говорят, то они бы ее установили», проведя соответствующие работы. «Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся за ними, именно поэтому на азербайджано-армянской границе никакую работу не вели», - подчеркнул глава государства.

«То есть без делимитации нашей границы никто не может сказать, где проходит граница», - добавил Алиев.

Он заявил, что «13 сентября, в ответ на очередную провокацию, азербайджанская армия вновь поставила врага на место». «Надеюсь, что в конце концов это станет для них уроком. Потому что они увидели, что никто и ничто не может нас остановить», - подчеркнул президент Азербайджана.

«Мы на своей земле и защищаем ее», - добавил глава государства.

По его словам, Азербайджан от горы Муров до реки Араз занимает выгодные позиции на границе с Арменией, которые дают как военное преимущество, так и возможность визуального контроля над большой территорией, включая контроль над важными коммуникациями. «Мы не были на этих границах тридцать лет», - отметил Алиев.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


Похожие новости


Армения ничего не делает на своей территории для запуска Зангезурского коридора - Алиев Баку и Ереван в настоящее время не ведут предметных переговоров по делимитации границы - Алиев Путин призывает Баку и Ереван к сдержанности Блинкен предложил Байрамову и Мирзояну встретиться еще раз до конца сентября В Армении признали, что в боях на границе Азербайджана погибли и пропали без вести свыше 200 человек Байрамов, Мирзоян и Блинкен проведут сегодня встречу в Нью-Йорке

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az