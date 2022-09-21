Алиев: азербайджанская армия вновь поставила врага на место

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает безосновательными утверждения Еревана о том, что азербайджанские военные вторглись на территорию Армении.
«Если Армения хочет обвинить нас в том, что мы вступили на их территорию, то для этого нет никаких оснований», - заявил Алиев в среду в Лачине.
Он отметил, что «если бы граница была там, где они (Армения-ИФ-Аз) говорят, то они бы ее установили», проведя соответствующие работы. «Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся за ними, именно поэтому на азербайджано-армянской границе никакую работу не вели», - подчеркнул глава государства.
«То есть без делимитации нашей границы никто не может сказать, где проходит граница», - добавил Алиев.
Он заявил, что «13 сентября, в ответ на очередную провокацию, азербайджанская армия вновь поставила врага на место». «Надеюсь, что в конце концов это станет для них уроком. Потому что они увидели, что никто и ничто не может нас остановить», - подчеркнул президент Азербайджана.
«Мы на своей земле и защищаем ее», - добавил глава государства.
По его словам, Азербайджан от горы Муров до реки Араз занимает выгодные позиции на границе с Арменией, которые дают как военное преимущество, так и возможность визуального контроля над большой территорией, включая контроль над важными коммуникациями. «Мы не были на этих границах тридцать лет», - отметил Алиев.
Р.Керимов
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