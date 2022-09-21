Армения ничего не делает на своей территории для запуска Зангезурского коридора - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в том, что она не ведет на своей территории никаких работ для запуска Зангезурского коридора.
«Армения должна была предоставить коридор, обеспечивающий сообщение Нахчыванской автономной республики с основной частью Азербайджана. До сегодняшнего дня не только не предоставлен коридор, но нам даже не объявлен маршрут коридора. Никакая практическая работа не велась», - заявил Алиев в среду в Лачине.
Он отметил, что в Азербайджане, напротив, соответствующие работы ведутся, а к концу 2023 года до границы с Арменией будут доведены железная и автомобильная дороги.
«Мы же уже проложили железную дорогу до Зангилана. Автомобильную дорогу до Зангилана. В конце следующего года мы доведем до границы с Арменией как железную дорогу, так и автомобильную дорогу. Однако на территории Армении никакая работа не ведется, и, похоже, никакую работу вести не хотят. Вновь тянут время», - заявил Алиев.
Р.Керимов
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