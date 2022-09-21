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21.09.2022 22:11

Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что первая группа жителей Лачина может вернуться в родной город до конца 2023 года.

«Надеюсь, что первая группа лачинцев сможет вернуться в Лачин до конца следующего года», - заявил Алиев в среду в Лачине.

Он отметил, что сам административный центр, как и весь Лачинский район и остальные населенные пункты, находившиеся под оккупацией, подверглись армянскому вандализму.

«Проявления армянского вандализма можно увидеть в каждом селе, в каждом городе. Город Агдам разрушен до основания, равно как Физули, Джебраил, все села. В некоторых местах, в том числе в городе Лачин, армяне провели незаконное заселение, привезли и незаконно заселили здесь лиц армянского происхождения из Армении, а больше из-за рубежа - Сирии и Ливана», - рассказал глава государства.

«Это - военное преступление, закреплено во всех международных конвенциях как военное преступление, причем произошедшее на глазах у мировой общественности», - подчеркнул он.

Алиев отметил, что значительная часть Лачина полностью опустошена и разрушена, тем не менее, в некоторых местах вновь было проведено незаконное заселение, а мировая общественность, международные организации, в том числе непосредственно занимавшиеся данным вопросом сопредседатели Минской группы, «просто закрывали на это глаза, хотя неоднократно видели эту картину».

«Проезжая вот по этой дороге из Армении в Карабах и обратно, видели, что здесь проводится незаконное заселение. Видели, что уничтожаются азербайджанские топонимы. Видели, что наша историческая, древняя азербайджанская земля - Лачин арменизируется, что здесь проводится незаконное заселение. Но закрывали на это глаза, словно соглашались с этим. Мы же, азербайджанский народ, никогда бы не смогли согласится с этим», - заявил президент Азербайджана.

«Они (Армения - ИФ-Аз) считали, что вечно будут жить на этих землях. Думали, добьются этого. Видели, что покровительствующие им несколько стран, закрывающая глаза на их преступления, непосредственно занимающаяся данными вопросами организация остаются безучастными к этому. Словно оправдывают их, и они становились еще более оголтелыми. На первоначальном этапе оккупации они разрушили все наши населенные пункты. Но впоследствии почувствовали, что их преступление остается безнаказанным, и приступили здесь к незаконным строительным работам, в том числе в городе Лачин, селах Забух и Сус», - добавил он.

Алиев подчеркнул, что Лачин будет восстановлен, и сделано это будет с учетом генерального плана города, составленного в 1980-х годах. «Сегодня он анализируется, будет дополнен, и мы восстановим город Лачин. Я надеюсь на это и сделаю все возможное для того, чтобы мы добились этого и очень скоро восстановили город Лачин. Мы восстановим Лачинский район и все остальные районы в целом», - заявил глава государства.

Алиев 26 августа сообщил о возвращении контроля Азербайджана над городом Лачин, а также селами Забух и Сус Лачинского района.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАЧИН, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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