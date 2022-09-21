Управление госзаповедника города Шуша и муниципалитет Эрзурума подписали протокол о побратимстве

Управление государственного заповедника азербайджанского города Шуша и муниципалитет турецкого Эрзурума подписали протокол о побратимстве этих городов, сообщили в среду агентству «Интерфакс-Азербайджан» в управлении. Там отметили, что документ подписали находящийся с визитом в Эрзуруме председатель правления управления госзаповедника города Шуша Мафтун Аббасов и глава муниципалитета Эрзурума Мехмет Секмен. В соответствии с документом стороны планируют реализовывать совместные программы, проекты, организовывать взаимные визиты, осуществлять обмен опытом и информацией, сотрудничать в сферах искусства, культуры, туризма, науки, торговли и информационных технологий. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».