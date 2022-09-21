Азербайджан поддерживает мирное урегулирование вопроса Джамму и Кашмира в соответствии с международным правом - Байрамов

Официальный Баку поддерживает мирное урегулирование вопроса Джамму и Кашмира в соответствии с международным правом, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Выступая на встрече министров Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру в Нью-Йорке, он отметил, что «Азербайджан поддерживает мирное урегулирование вопроса Джамму и Кашмира согласно нормам и принципам международного права, соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН», говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Азербайджанский министр отметил наличие эффективного механизма для рассмотрения состояния выполнения обязательств, вытекающих из соответствующих решений государств-членов ОИС, входящих в Контактную группу организации по Джамму и Кашмиру.

Встреча министров Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру прошла на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Р.Керимов