Байрамов: Азербайджан не заинтересован в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе

В Баку не заинтересованы в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Выступая в среду на министерской встрече Движения неприсоединения (ДН) в Нью-Йорке, он подчеркнул, что «Азербайджан не заинтересован в дестабилизации ситуации и продолжит усилия по обеспечению мира в регионе», говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Байрамов проинформировал участников встречи о восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Министр отметил, что Азербайджан предложил Армении подписать мирное соглашение на основе норм и принципов международного права, но, несмотря на это, «очередные провокации вооруженных сил Армении 12 сентября помешали усилиям по установлению мира в регионе».
Он обратил внимание участников встречи на минную угрозу в Азербайджана, предоставив информацию о продолжении минирования Арменией территории.
В заседании под председательством Байрамова, прошедшем на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, приняли участие до 50 министров иностранных дел государств-членов ДН, а также заместители министров и постоянные представители при ООН.
Р.Керимов
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