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Происшествия 22.09.2022 00:30

Отголоски землетрясения магнитудой 5,5 в Иране ощутили в Азербайджане

В Азербайджане ощутили отголоски землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в Иране в среду вечером. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Там отметили, что подземные толчки силой до 3-4 баллов ощутили жители Нахчыванской автономной республики.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 21:57 по бакинскому времени (20:57 МСК).

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 21:57 по бакинскому времени в 82 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмологической станции на территории Ирана зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 3 км.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАХЧЫВАН, ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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