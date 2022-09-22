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20.09 $/bbl +/- WTI 84.45 -1.28 Brent 90.62 -1.38

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ТЭК 22.09.2022 01:25

Brent подорожала до $90,7 за баррель

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно в среду вечером после выхода данных о недельном изменении запасов энергоресурса в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 по бакинскому времени в среду составляет $90,7 за баррель, что на $0,08 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,91 за баррель, что на $0,03 (0,04%) меньше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,14 млн баррелей - до 430,77 млн баррелей, согласно еженедельным данным министерства энергетики страны. Запасы бензина выросли на 1,57 млн баррелей и составили 214,61 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,23 млн баррелей, до 117,25 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 450 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 50 тыс. баррелей, по данным агентства Bloomberg.

Между тем днем нефтяные котировки активно росли на новости об объявлении частичной мобилизации в России. Такой шаг РФ, по мнению аналитиков, может означать, что конфликт в Украине не закончится в скором времени и продолжит оказывать негативное влияние на предложение сырьевых товаров в мире, включая нефть и газ, пишет MarketWatch.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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