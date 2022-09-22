Президент Ирана усомнился в том, что США можно доверять в вопросе СВПД

Тегеран серьезно относится к возможности возобновить действие ядерного соглашения, однако сомневается в том, что в этом вопросе может доверять США, заявил в среду президент Ирана Ибрагим Раиси.
"После того, как ядерное соглашение было подписано и принято в рамках Совбеза ООН, оно было растоптано в одностороннем порядке", - сказал он.
"Это была Америка, а не Иран, кто растоптал ядерное соглашение", - подчеркнул президент Ирана.
Он задался вопросом, учитывая опыт прежних лет, когда США выходили из соглашения в одностороннем порядке, "может ли Иран действительно доверять США без гарантий и уверений в том, что на этот раз Вашингтон выполнят свои обязательства".
"Наше единственное желание - чтобы обязательства соблюдались", - подчеркнул Раиси.
Президент Ирана отметил, как показывает история, его страна привыкла опираться только на себя и не полагаться на других, а ее народ "выучил тактику сопротивления и прогресса".
"Сегодня Исламская Республика Иран, несмотря на тяжелые санкции, стала сильной страной с большими впечатляющими целями в науке и технологиях, которые были достигнуты, и мы считаем, что сегодняшнему миру нужен сильный Иран", - добавил он.
По словам Раиси, "санкции - это оружие массового поражения". Он отметил, что Иран хотел бы "иметь обширные связи по всему миру, особенно с соседями".
"Война не является решением кризиса, ими являются диалог и переговоры", - добавил он.
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