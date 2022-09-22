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Регион 22.09.2022 02:00

Президент Ирана усомнился в том, что США можно доверять в вопросе СВПД

Тегеран серьезно относится к возможности возобновить действие ядерного соглашения, однако сомневается в том, что в этом вопросе может доверять США, заявил в среду президент Ирана Ибрагим Раиси.

"После того, как ядерное соглашение было подписано и принято в рамках Совбеза ООН, оно было растоптано в одностороннем порядке", - сказал он.

"Это была Америка, а не Иран, кто растоптал ядерное соглашение", - подчеркнул президент Ирана.

Он задался вопросом, учитывая опыт прежних лет, когда США выходили из соглашения в одностороннем порядке, "может ли Иран действительно доверять США без гарантий и уверений в том, что на этот раз Вашингтон выполнят свои обязательства".

"Наше единственное желание - чтобы обязательства соблюдались", - подчеркнул Раиси.

Президент Ирана отметил, как показывает история, его страна привыкла опираться только на себя и не полагаться на других, а ее народ "выучил тактику сопротивления и прогресса".

"Сегодня Исламская Республика Иран, несмотря на тяжелые санкции, стала сильной страной с большими впечатляющими целями в науке и технологиях, которые были достигнуты, и мы считаем, что сегодняшнему миру нужен сильный Иран", - добавил он.

По словам Раиси, "санкции - это оружие массового поражения". Он отметил, что Иран хотел бы "иметь обширные связи по всему миру, особенно с соседями".

"Война не является решением кризиса, ими являются диалог и переговоры", - добавил он.

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Тэги: ИРАН, ООН, США, СВПД


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