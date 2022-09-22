Президенты США и Южной Кореи обсудили укрепление сотрудничества для сдерживания КНДР

Лидеры США Джо Байден и Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе короткой встречи обсудили КНДР и сотрудничество для сдерживания угрозы, исходящей от Пхеньяна, сообщает "Ренхап".

"Они оценили консультации, проводимые между Южной Кореей и США по поводу расширенного сдерживания, и договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества по сдерживанию нападений Северной Кореи и разработке совместных планов реагирования на ее провокации", - цитирует агентство заявление администрации южнокорейского президента.

В свою очередь, Белый дом сообщил, что лидеры двух стран "подтвердили свою приверженность укреплению альянса США и Республики Корея и обеспечению тесного сотрудничества для устранения угрозы, исходящей от Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР)".

Кроме того, Байден и Юн Сок Ель обсудили такие вопросы, как цепочки поставок и энергетическая безопасность.

Президенты Южной Кореи и США провели краткую двустороннюю встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.