Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 82.94 -1.00 Brent 89.83 -0.79

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.09.2022 11:23

Президенты США и Южной Кореи обсудили укрепление сотрудничества для сдерживания КНДР

Лидеры США Джо Байден и Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе короткой встречи обсудили КНДР и сотрудничество для сдерживания угрозы, исходящей от Пхеньяна, сообщает "Ренхап".

"Они оценили консультации, проводимые между Южной Кореей и США по поводу расширенного сдерживания, и договорились о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества по сдерживанию нападений Северной Кореи и разработке совместных планов реагирования на ее провокации", - цитирует агентство заявление администрации южнокорейского президента.

В свою очередь, Белый дом сообщил, что лидеры двух стран "подтвердили свою приверженность укреплению альянса США и Республики Корея и обеспечению тесного сотрудничества для устранения угрозы, исходящей от Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР)".

Кроме того, Байден и Юн Сок Ель обсудили такие вопросы, как цепочки поставок и энергетическая безопасность.

Президенты Южной Кореи и США провели краткую двустороннюю встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az