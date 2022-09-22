Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 82.94 -1.00 Brent 89.83 -0.79

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.09.2022 10:32

Казахстан и ООН заключили соглашение о статусе временного удаленного офиса ООН в Афганистане

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и заместитель Генсекретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло подписали соглашение о статусе временного удаленного офиса ООН в Афганистане, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"Стороны подписали Соглашение о статусе временного удаленного офиса ООН в Афганистане в г. Алматы", - говорится в сообщении по итогам встречи Тлеуберди и ДиКарло на полях генассамблеи ООН.

Тлеуберди подчеркнул приверженность Казахстана миру и стабильности в регионе, в том числе в Афганистане, и проинформировал об усилиях республики по обеспечению безопасности и стабильности в регионе, в том числе посредством реализации совместной с Евросоюзом образовательной программы для афганских девушек в учебных заведениях Казахстана, отмечается в информации.

Заместитель Генсекретаря ООН высоко оценила экономическую и гуманитарную помощь, оказываемую Казахстаном афганскому народу, а также решение президента Касым-Жомарта Токаева о временном размещении в г.Алматы в августе прошлого года персонала миссии ООН по содействию Афганистану.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az