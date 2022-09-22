Казахстан и ООН заключили соглашение о статусе временного удаленного офиса ООН в Афганистане

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и заместитель Генсекретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло подписали соглашение о статусе временного удаленного офиса ООН в Афганистане, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"Стороны подписали Соглашение о статусе временного удаленного офиса ООН в Афганистане в г. Алматы", - говорится в сообщении по итогам встречи Тлеуберди и ДиКарло на полях генассамблеи ООН.

Тлеуберди подчеркнул приверженность Казахстана миру и стабильности в регионе, в том числе в Афганистане, и проинформировал об усилиях республики по обеспечению безопасности и стабильности в регионе, в том числе посредством реализации совместной с Евросоюзом образовательной программы для афганских девушек в учебных заведениях Казахстана, отмечается в информации.

Заместитель Генсекретаря ООН высоко оценила экономическую и гуманитарную помощь, оказываемую Казахстаном афганскому народу, а также решение президента Касым-Жомарта Токаева о временном размещении в г.Алматы в августе прошлого года персонала миссии ООН по содействию Афганистану.