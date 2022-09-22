Белоруссия на полгода вводит запрет на вывоз ряда промтоваров

Совмин Белоруссии с 23 сентября вводит временный запрет на вывоз за пределы республики более 250 видов промышленных товаров.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения", - говорится в постановлении Совета министров республики от 20 сентября N630, опубликованном в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
Документом также вводится запрет на вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из республики в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.
В перечень запрещенных к вывозу промтоваров включены, в частности, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и т.д.
Запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающим их белорусское или российское происхождение, а также товары, вывозимые по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли. Помимо этого, не запрещен вывоз товаров, "перемещаемых между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Республики Беларусь", товары, "вывозимые из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств".
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