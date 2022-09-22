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Внешняя политика 22.09.2022 10:37

Братислава окажет поддержку Баку в разминировании – глава МИД Словакии

Братислава намерена оказать поддержку Азербайджану в разминировании, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер.

На встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке он высказал намерение «поддержать усилия в области разминирования, принимая во внимание обширный опыт и наличие технологий Словакии».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» на МИД Азербайджана, Качер обратил внимание на важность продолжения политического диалога Баку и Братиславы и подчеркнул «важность соблюдения принципов международного права, являющихся основой межгосударственных отношений».

Глава внешнеполитического ведомства заметил, что нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества, торгово-экономических связей между Словакией и Азербайджаном.

Байрамов, в свою очередь, отметил развитие двусторонних отношений по ряду направлений и заявил о наличии потенциала для расширения этого сотрудничества. «Им была подчеркнута важность последовательной работы в целях развития двустороннего сотрудничества в экономике, а также поощрения взаимных инвестиций», говорится в информации.

Глава МИД проинформировал собеседника о ситуации в регионе, мерах, принятых Азербайджаном в рамках трехсторонних заявлений, последних провокациях армянской стороны и минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана.

Министры также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций и другие направления, представляющие взаимный интерес.

Встреча прошла во вторник на «полях» 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Р.Керимов

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Тэги: СЛОВАКИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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