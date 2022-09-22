Братислава окажет поддержку Баку в разминировании – глава МИД Словакии

Братислава намерена оказать поддержку Азербайджану в разминировании, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер.
На встрече со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке он высказал намерение «поддержать усилия в области разминирования, принимая во внимание обширный опыт и наличие технологий Словакии».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» на МИД Азербайджана, Качер обратил внимание на важность продолжения политического диалога Баку и Братиславы и подчеркнул «важность соблюдения принципов международного права, являющихся основой межгосударственных отношений».
Глава внешнеполитического ведомства заметил, что нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества, торгово-экономических связей между Словакией и Азербайджаном.
Байрамов, в свою очередь, отметил развитие двусторонних отношений по ряду направлений и заявил о наличии потенциала для расширения этого сотрудничества. «Им была подчеркнута важность последовательной работы в целях развития двустороннего сотрудничества в экономике, а также поощрения взаимных инвестиций», говорится в информации.
Глава МИД проинформировал собеседника о ситуации в регионе, мерах, принятых Азербайджаном в рамках трехсторонних заявлений, последних провокациях армянской стороны и минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана.
Министры также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций и другие направления, представляющие взаимный интерес.
Встреча прошла во вторник на «полях» 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Р.Керимов
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