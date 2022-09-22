Азербайджан в январе-июле увеличил в 37 раз импорт бензина марки AI-92

Азербайджан в январе-июле 2022 года импортировал 185 тыс. 475,32 т автомобильного бензина марки AI-92, что в 37,1 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В стоимостном выражении объем импорта бензина AI-92 составил $211 млн 642,82 тыс. (рост в 88,7 раза).

При этом,73,7% всего импорта автомобильного бензина AI-92 или 136 тыс. 693,12 т на сумму $154 млн 791,2 тыс. осуществлено из России.

Остальной объем был поставлен из Туркменистана (42 тыс. 831,33 т на $49 млн 597,21 тыс.), Казахстана (3 тыс. 526,29 т на $3 млн 998,18 тыс.) и Румынии (2 тыс. 424,57 т на $3 млн 256,24 тыс.).

В январе-июле 2021 года импорт бензина в Азербайджан марки AI-92 осуществлялся только из Грузии.

Бензин марки AI-92 производится в Азербайджане на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева, который с 4 апреля 2022 года в течение 50 дней находился на плановом ремонте.

Как сообщалось, постановлением кабинета министров Азербайджана с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года таможенные пошлины на ввоз в Азербайджан автомобильного бензина AI-95 и AI-92 были снижены с 15% до нуля.

Н.Аббасова