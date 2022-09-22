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Дальнее зарубежье 22.09.2022 11:01

Трасс думает о переносе британского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

Премьер Британии Лиз Трасс заявила израильскому коллеге Яиру Лапиду, что рассматривает вариант перемещения британского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, передает издание The Telegraph со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

По слова пресс-секретаря, Трасс на встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке уведомила Лапида о "пересмотре нынешнего положения британского посольства в Израиле". Премьер подчеркнула, что понимает "важность и влияние" местоположения посольства.

The Telegraph отмечает, что, в случае перемещения дипмиссии, Трасс последует примеру экс-президента США Дональда Трампа, который в конце 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, в то время как палестинцы видят Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства.

Статус Иерусалима долгое время считается одной из крупных проблем, которые необходимо урегулировать при заключении соглашения между израильтянами и палестинцами.

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