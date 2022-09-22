Азербайджан в январе-июле сократил импорт бензина Premium Euro-95 на 35%, поставки из РФ снизились на 31%

Азербайджан в январе-июле 2022 года импортировал 55 тыс. 491,91 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что на 35,2% ниже показателя за аналогичный период 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Стоимость импортированного бензина Premium Euro-95 составила $54 млн 273,11 тыс. (спад на 10,1%).

В частности, поставки из РФ составили 31 тыс. 645,11 т (спад на 31%) на $30 млн 620,6 тыс. (спад на 2,3%). В целом, на РФ пришлось 57% всего импорта бензина Premium Euro-95.

Из Румынии импортировано 7 тыс. 286,18 т на $6 млн 505,55 тыс., Болгарии - 10 тыс. 456,7 т на $11 млн 846,11 тыс., Туркменистана - 5 тыс. 690,17 т на сумму $4 млн 977,83 тыс., Беларуси - 413,75 т на $323,02 тыс.

В январе-июле 2022 года импорт в Азербайджан автомобильного бензина марки Super Euro-98 составил 777,12 т (спад на 50,3%) на $869,61 тыс. (спад на 31,7%).

При этом из России было поставлено 482,27 т бензина на $528,4 тыс., з Румынии - 294,85 т на $341,21 тыс.

В 2021 году Азербайджан импортировал 147 тыс. 412,23 т автомобильного бензина Premium Euro-95 (рост на 52%) на сумму $111 млн 106,15 тыс. (рост в 1,9 раза).

Автомобильного бензина Super Euro-98 в 2021 году в страну было поставлено в объеме 2 тыс. 684,79 т (рост на 1,1%) на сумму $2 млн 395,07 тыс. (рост на 14,2%).

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок "Premium Euro-95" и "Super Euro-98" начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 маната/литр.

Н.Аббасова