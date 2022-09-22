Официальный траур по Елизавете II объявлен в Австралии

День государственного траура по британской королеве Елизавете II объявлен в Австралии в четверг, сообщает Associated Press.
Основная церемония состоялась в здании австралийского парламента в Канберре в присутствии генерал-губернатора Австралии Дэвида Хёрли, премьера страны Энтини Элбаниза, членов правительства и депутатов. К портрету Елизаветы II возложили венок из желтых акаций - национальных цветов Австралии.
В связи с официальным трауром четверг в Австралии - нерабочий день.
Австралия - суверенное государство, однако официальным правителем в стране является британский монарх, которого представляет в стране генерал-губернатор.
Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет, ее похоронили 19 сентября в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.
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