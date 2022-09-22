Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 82.94 -1.00 Brent 89.83 -0.79

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 22.09.2022 11:52

AzerGold планирует в 2025г начать тестовую добычу на месторождении полиметаллических руд Филизчай

ЗАО «AzerGold» увеличило оценку подземных запасов месторождения полиметаллических руд Филизчай – до 112,71 млн тонн.

«В целях ввода месторождения Филизчай в эксплуатацию AzerGold изучило образцы руды в лаборатории британской компании Petrolab. В соответствии с требованиями международных стандартов было пробурено 67 скважин общей глубиной 19 595 метров и проведен детальный анализ результатов. Ресурсы месторождения были подсчитаны в соответствии с требованиями стандартов международной системы классификации экономической оценки месторождений полезных ископаемых (JORC)», - говорится в сообщении компании.

По данным AzerGold, впервые запасы этого месторождения были подтверждены в 1967 году и в 1983 году Центральной комиссией запасов СССР. По сравнению с результатами, внесенными в государственный баланс в 1983 году, оценка запасов увеличилась на 20%, а по сравнению с результатами аудиторских расчетов, проведенных представительством компании SRK Consulting в 2018 году, - на 88%.

«В результате этих работ подтверждено, что запасы месторождения Филизчай составили 112,71 млн тонн полиметаллической руды. В настоящее время ведутся работы, направленные на разработку оптимальных схем для дальнейшей добычи руды», - говорится в информации.

Компания отмечает, что как правило ввод месторождений в эксплуатацию осуществляется в несколько этапов: геологоразведка, подготовка технико-экономического обоснования, строительно-монтажные работы и другие. В зависимости от проекта на прохождение этих этапов до начала непосредственного производства требуется в среднем 5-8 лет. «С учетом всего этого, если результаты анализа и исследований будут подтверждены и утверждена экономическая эффективность, ввод месторождения в эксплуатацию возможен раньше запланированного срока. Так, в 2025 году планируется уже начать тестовую добычу с Филизчай, а позднее запустить перерабатывающий завод в промышленных масштабах», - говорится в информации.

По оценкам AzerGold, разработка месторождения Филизчай привлечет в бюджет государства миллиарды манатов, внесет большой вклад в увеличение занятости за счет открытия более тысячи новых рабочих мест и ускорит социально-экономическое развитие Шеки-Загатальского экономического района.

Месторождение Филизчай, открытое в 1959 году, находится на административной территории Балаканского района и является крупнейшим полиметаллическим месторождением в регионе. Объемы запасов руды этого месторождения входят в число лидеров в списке крупнейших полиметаллических месторождений Европы и мира. Так, Филизчай имеет большой запас таких драгоценных и цветных металлов как медь, цинк, золото, серебро и свинец. Предварительная оценка объем металлов месторождения оценивается примерно в 3 млн унций золотого эквивалента.

Месторождение Филизчай может в течение 50 лет служить сырьевой базой для горнопромышленного комплекса, который планируется создать в Азербайджане.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г).

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИЛИЗЧАЙ, ЗАПАСЫ, ОЦЕНКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az