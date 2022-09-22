AzerGold планирует в 2025г начать тестовую добычу на месторождении полиметаллических руд Филизчай

ЗАО «AzerGold» увеличило оценку подземных запасов месторождения полиметаллических руд Филизчай – до 112,71 млн тонн.
«В целях ввода месторождения Филизчай в эксплуатацию AzerGold изучило образцы руды в лаборатории британской компании Petrolab. В соответствии с требованиями международных стандартов было пробурено 67 скважин общей глубиной 19 595 метров и проведен детальный анализ результатов. Ресурсы месторождения были подсчитаны в соответствии с требованиями стандартов международной системы классификации экономической оценки месторождений полезных ископаемых (JORC)», - говорится в сообщении компании.
По данным AzerGold, впервые запасы этого месторождения были подтверждены в 1967 году и в 1983 году Центральной комиссией запасов СССР. По сравнению с результатами, внесенными в государственный баланс в 1983 году, оценка запасов увеличилась на 20%, а по сравнению с результатами аудиторских расчетов, проведенных представительством компании SRK Consulting в 2018 году, - на 88%.
«В результате этих работ подтверждено, что запасы месторождения Филизчай составили 112,71 млн тонн полиметаллической руды. В настоящее время ведутся работы, направленные на разработку оптимальных схем для дальнейшей добычи руды», - говорится в информации.
Компания отмечает, что как правило ввод месторождений в эксплуатацию осуществляется в несколько этапов: геологоразведка, подготовка технико-экономического обоснования, строительно-монтажные работы и другие. В зависимости от проекта на прохождение этих этапов до начала непосредственного производства требуется в среднем 5-8 лет. «С учетом всего этого, если результаты анализа и исследований будут подтверждены и утверждена экономическая эффективность, ввод месторождения в эксплуатацию возможен раньше запланированного срока. Так, в 2025 году планируется уже начать тестовую добычу с Филизчай, а позднее запустить перерабатывающий завод в промышленных масштабах», - говорится в информации.
По оценкам AzerGold, разработка месторождения Филизчай привлечет в бюджет государства миллиарды манатов, внесет большой вклад в увеличение занятости за счет открытия более тысячи новых рабочих мест и ускорит социально-экономическое развитие Шеки-Загатальского экономического района.
Месторождение Филизчай, открытое в 1959 году, находится на административной территории Балаканского района и является крупнейшим полиметаллическим месторождением в регионе. Объемы запасов руды этого месторождения входят в число лидеров в списке крупнейших полиметаллических месторождений Европы и мира. Так, Филизчай имеет большой запас таких драгоценных и цветных металлов как медь, цинк, золото, серебро и свинец. Предварительная оценка объем металлов месторождения оценивается примерно в 3 млн унций золотого эквивалента.
Месторождение Филизчай может в течение 50 лет служить сырьевой базой для горнопромышленного комплекса, который планируется создать в Азербайджане.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар, с месторождения Агйохуш в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020г -ИФ), Мерех - (с 23 июля 2021г).
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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