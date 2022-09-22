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Оборона 22.09.2022 12:09

ВС Армении пытались совершить провокацию на границе – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило о предотвращении провокации ВС Армении на границе.

«22 сентября около 02:00 ночи подразделения вооруженных сил Армении попытались совершить очередную провокацию в направлении Кяльбаджарского района азербайджано-армянской государственной границы», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что армянская сторона подвергла обстрелу из крупнокалиберного оружия, гранатометов и минометов азербайджанские подразделения, дислоцированные на этом участке границы.

В Минобороны сообщили, что диверсионная группа ВС Армении попыталась атаковать азербайджанские подразделения, минируя территорию в указанных районах.

«В результате ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник вынужден был отступить», - говорится в сообщении.

В министерстве заметили, что «армянская сторона пыталась распространить дезинформацию о якобы имевших место 21 сентября обстрелах со стороны подразделений азербайджанской армии и создать почву для их провокации в ночное время».

«Вся ответственность за очередную напряженность на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении», - заявили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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