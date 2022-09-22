ВС Армении пытались совершить провокацию на границе – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило о предотвращении провокации ВС Армении на границе.
«22 сентября около 02:00 ночи подразделения вооруженных сил Армении попытались совершить очередную провокацию в направлении Кяльбаджарского района азербайджано-армянской государственной границы», - говорится в сообщении военного ведомства.
В нем отмечается, что армянская сторона подвергла обстрелу из крупнокалиберного оружия, гранатометов и минометов азербайджанские подразделения, дислоцированные на этом участке границы.
В Минобороны сообщили, что диверсионная группа ВС Армении попыталась атаковать азербайджанские подразделения, минируя территорию в указанных районах.
«В результате ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник вынужден был отступить», - говорится в сообщении.
В министерстве заметили, что «армянская сторона пыталась распространить дезинформацию о якобы имевших место 21 сентября обстрелах со стороны подразделений азербайджанской армии и создать почву для их провокации в ночное время».
«Вся ответственность за очередную напряженность на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении», - заявили в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели около $46 млн
Опасения вокруг системы «Мир» за рубежом несколько преувеличены - НСПК
AzerGold планирует в 2025г начать тестовую добычу на месторождении полиметаллических руд Филизчай
Глава Минздрава Турции примет участие в Азербайджано-турецком медицинском бизнес-форуме
Отголоски землетрясения магнитудой 5,5 в Иране ощутили в Азербайджане
Управление госзаповедника города Шуша и муниципалитет Эрзурума подписали протокол о побратимстве
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Официальный траур по Елизавете II объявлен в Австралии
Орбан выступает за отмену санкций ЕС против РФ до конца года
Президенты США и Южной Кореи обсудили укрепление сотрудничества для сдерживания КНДР
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Фондом возрождения Карабаха
Kapital Bank представил филиал «Аджеми» в новой концепции
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично