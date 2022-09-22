Опасения вокруг системы «Мир» за рубежом несколько преувеличены - НСПК

Опасения вокруг платежной системы "Мир" за рубежом несколько преувеличены, три из пяти турецких банков продолжают с ней работать, заявил генеральный директор Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев на форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией банков России.
"Я могу сказать, что тот уровень <...> опасений и шума вокруг работы системы "Мир" за рубежом - он несколько преувеличен. Я могу сказать даже то, что касается Казахстана, у нас партнеры продолжают работать", - сказал Комлев.
"По Турции, наверное, самая такая болезненная тема. Действительно, из пяти наших банков-партнёров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество. Они нас об этом уведомили. Но три банка продолжают работать в разной степени. Кто-то работает и с картами санкционных банков российских", - добавил он.
ВС Армении пытались совершить провокацию на границе – Минобороны Азербайджана
Братислава окажет поддержку Баку в разминировании – глава МИД Словакии
Байрамов: Азербайджан не заинтересован в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе
Глава Минздрава Турции примет участие в Азербайджано-турецком медицинском бизнес-форуме
Отголоски землетрясения магнитудой 5,5 в Иране ощутили в Азербайджане
Управление госзаповедника города Шуша и муниципалитет Эрзурума подписали протокол о побратимстве
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Официальный траур по Елизавете II объявлен в Австралии
Орбан выступает за отмену санкций ЕС против РФ до конца года
Президенты США и Южной Кореи обсудили укрепление сотрудничества для сдерживания КНДР
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с Фондом возрождения Карабаха
Kapital Bank представил филиал «Аджеми» в новой концепции
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично