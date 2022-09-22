Опасения вокруг системы «Мир» за рубежом несколько преувеличены - НСПК

Опасения вокруг платежной системы "Мир" за рубежом несколько преувеличены, три из пяти турецких банков продолжают с ней работать, заявил генеральный директор Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев на форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией банков России.

"Я могу сказать, что тот уровень <...> опасений и шума вокруг работы системы "Мир" за рубежом - он несколько преувеличен. Я могу сказать даже то, что касается Казахстана, у нас партнеры продолжают работать", - сказал Комлев.

"По Турции, наверное, самая такая болезненная тема. Действительно, из пяти наших банков-партнёров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество. Они нас об этом уведомили. Но три банка продолжают работать в разной степени. Кто-то работает и с картами санкционных банков российских", - добавил он.