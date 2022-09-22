Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели около $46 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $45,7 млн.
На аукционе 20 сентября ЦБА продал банкам инвалюты на $32,3 млн.
«Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $45,7 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В январе-августе 2022 года ГНФАР на валютных аукционах продал $3 млрд 392 млн (спад на 9,3% по сравнению с январем-августом 2021 года - ИФ).
В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).
Б.Рустамбеков
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