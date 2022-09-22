Португальская авиакомпания TAP подверглась кибератаке

В результате кибератаки на португальскую авиакомпанию TAP произошла утечка данных 1,5 млн ее клиентов, сообщает в среду Associated Press.

По словам представителей авиакомпании, злоумышленники атаковали авиакомпанию примерно месяц назад, им удалось получить данные о гражданствах, датах рождения, поле клиентов, а также их адреса электронной почты и номера телефонов. Эта информация появилась в продаже в даркнете.

В то же время данные финансового характера к хакерам не попали.

Власти Португалии провели расследование инцидента совместно со специалистами из корпорации Microsoft.