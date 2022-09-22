Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 82.94 -1.00 Brent 89.83 -0.79

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 22.09.2022 15:43

Португальская авиакомпания TAP подверглась кибератаке

В результате кибератаки на португальскую авиакомпанию TAP произошла утечка данных 1,5 млн ее клиентов, сообщает в среду Associated Press.

По словам представителей авиакомпании, злоумышленники атаковали авиакомпанию примерно месяц назад, им удалось получить данные о гражданствах, датах рождения, поле клиентов, а также их адреса электронной почты и номера телефонов. Эта информация появилась в продаже в даркнете.

В то же время данные финансового характера к хакерам не попали.

Власти Португалии провели расследование инцидента совместно со специалистами из корпорации Microsoft.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, КИБЕРАТАКА


Похожие новости


Глава авиакомпании TAP Air Portugal может потребовать запрета на использование беспилотников в Португалии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az