Иран представил на военном параде две новые баллистические ракеты с дальностью полета более 1 тыс. км

Военные Ирана в четверг впервые продемонстрировали две новых баллистических ракеты Kheibarshekan и Rezvan, которые могут пролететь более 1 тыс. км, сообщает "Мехр".
Демонстрация состоялась в ходе военного парада, приуроченного к Неделе священной обороны, когда страна чествует ветеранов и жертв ирано-иракской войне 1980 - 1988 годов.
В частности, Корпус Стражей Исламской революции Ирана показал высокоточную ракету Kheibarshekan, которую можно запускать по целям, расположенным на расстоянии до 1450 км от места пуска.
В свою очередь, ВС Ирана представили ракету класса "земля-земля" Rezvan с отделяемой головной частью и дальностью полета 1,4 км. Ее можно запускать с различных стационарных платформ и передвижных комплексов.
Также на параде выставляли другие баллистические ракеты, произведенные в Иране беспилотники, радары дальнего действия, системы ПВО.
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