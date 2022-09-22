Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 82.94 -1.00 Brent 89.83 -0.79

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.09.2022 15:39

Иран представил на военном параде две новые баллистические ракеты с дальностью полета более 1 тыс. км

Военные Ирана в четверг впервые продемонстрировали две новых баллистических ракеты Kheibarshekan и Rezvan, которые могут пролететь более 1 тыс. км, сообщает "Мехр".

Демонстрация состоялась в ходе военного парада, приуроченного к Неделе священной обороны, когда страна чествует ветеранов и жертв ирано-иракской войне 1980 - 1988 годов.

В частности, Корпус Стражей Исламской революции Ирана показал высокоточную ракету Kheibarshekan, которую можно запускать по целям, расположенным на расстоянии до 1450 км от места пуска.

В свою очередь, ВС Ирана представили ракету класса "земля-земля" Rezvan с отделяемой головной частью и дальностью полета 1,4 км. Ее можно запускать с различных стационарных платформ и передвижных комплексов.

Также на параде выставляли другие баллистические ракеты, произведенные в Иране беспилотники, радары дальнего действия, системы ПВО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, РАКЕТЫ, ДЕМОНСТРАЦИЯ


Похожие новости


Иран создал в сирийской провинции Хама свыше 10 предприятий по производству современных ракет - глава Минобороны Израиля Иран провел испытания баллистических ракет В Иране назвали ракету нового типа в честь погибшего в результате удара США генерала Сулеймани Взрыв под Тегераном мог иметь отношение к производству ракет Украинский самолет в Иране мог быть сбит не одной, а двумя ракетами - CNN Иран в ударах по иракским базам использовал ракеты малой дальности - министр обороны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az