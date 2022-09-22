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Бизнес и законодательство 22.09.2022 15:40

ASA и Совет по медиации подписали меморандум о сотрудничестве

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) и Совет по медиации подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

Как сообщает ассоциация, документ подписали исполнительный директор ASA Эльмар Мирсалаев и председателя правления Совета Надир Адилов.

Согласно меморандуму, на следующем этапе обе структуры будут реализовывать совместные проекты с целью расширения услуг по страхованию и медиации в стране.

В ходе встречи, предшествовавшей подписанию меморандума, стороны обсудили направления сотрудничества между участниками страхового рынка и Советом по медиации. В частности, оценили возможность альтернативного разрешения споров - путем медиации - которые могут возникнуть в страховой сфере.

Х.Насирзаде

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Тэги: ASA, МЕДИАЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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