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ТЭК 22.09.2022 15:43

Цены на нефть поднимаются на доминировании рисков со стороны предложения

Цены на нефть поднимаются в четверг днем на доминировании рисков со стороны предложения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в четверг составляет $90,67 за баррель, что на $0,84 (0,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,89 (1,07%), до $83,83 за баррель.

"Внимание нефтяного рынка возвращается к структурным факторам. Трейдеры оценивают риски, связанные с затягиванием конфликта на Украине и приближающейся зимой", - говорится в обзоре TD Securities.

Кроме того, возгорание на НПЗ британской BP в американском штате Огайо, приведшее к остановке работы на заводе, также способствует подогреванию беспокойства относительно предложения нефтепродуктов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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