Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 82.94 -1.00 Brent 89.83 -0.79

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 22.09.2022 15:47

Проект бюджета РФ на трехлетку: рост пошлин на трубный газ, изъятие допдоходов у СПГ-производителей, рост НДПИ на нефть

Проект бюджета на предстоящий трехлетний период предусматривает справедливое изъятие части природной ренты, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя проект бюджета на заседании правительства РФ.

"Налоговые предложения учитывают справедливое изъятие части природной ренты, которая возросла в результате изменения мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары", - заметил он.

Ключевыми предложениями в этой связи, заметил Силуанов, являются "повышение экспортной пошлины на трубопроводный газ, изъятие дополнительных доходов производителей сжиженного природного газа (СПГ), введение экспортной пошлины на удобрения и энергетический уголь в случае сохранения высоких цен эту продукцию".

Глава Минфина в числе предложений перечислил и "повышение налогообложения в нефтяной отрасли путем сохранения уточненного в текущем году механизма демпфера и корректировки расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)".

"Предусмотрен и ряд других налоговых новаций. Они все внесены Минфином в правительство РФ. Мы просили бы их рассмотреть и включить бюджетный пакет для представления в Госдуму", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az