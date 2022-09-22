Европейские производители переносят операции в США из-за высоких цен на энергоресурсы - WSJ

Европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергорынка, так и государственными стимулами, пишет газета The Wall Street Journal.

Эксперты предупреждают о возможности новой волны деиндустриализации в Европе в условиях резких колебаний цен на энергоресурсы и устойчивых проблем в цепочках поставок. Операционная среда в Штатах выглядит гораздо более благоприятной, особенно для производителей химической продукции и компаний других энергоёмких отраслей. В августе президент США Джо Байден подписал закон Inflation Reduction Act (IRA), предусматривающий, в частности, налоговые льготы для промышленных компаний и представителей сферы "зеленой" энергетики.