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ТЭК 22.09.2022 15:47

Европейские производители переносят операции в США из-за высоких цен на энергоресурсы - WSJ

Европейские производители, столкнувшиеся со скачком цен на энергоносители, переносят операции в США, рассчитывая воспользоваться как большей стабильностью американского энергорынка, так и государственными стимулами, пишет газета The Wall Street Journal.

Эксперты предупреждают о возможности новой волны деиндустриализации в Европе в условиях резких колебаний цен на энергоресурсы и устойчивых проблем в цепочках поставок. Операционная среда в Штатах выглядит гораздо более благоприятной, особенно для производителей химической продукции и компаний других энергоёмких отраслей. В августе президент США Джо Байден подписал закон Inflation Reduction Act (IRA), предусматривающий, в частности, налоговые льготы для промышленных компаний и представителей сферы "зеленой" энергетики.

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