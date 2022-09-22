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Финансы 22.09.2022 16:11

Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 50 б.п., до 2,25%

Банк Англии по итогам сентябрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,25% с 1,75% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

Таким образом, ставка была поднята по итогам седьмого заседания подряд, и второе заседание кряду повышение составило 50 базисных пунктов. Размер ставки достиг максимума с 2008 года, пишет Trading Economics.

Все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) проголосовали за повышение ставки, причем пятеро выступили за подъем на 50 б.п., трое - за повышение на 75 б.п., один проголосовал за повышение на 25 б.п.

Также руководство Банка Англии единогласно проголосовало за начало сокращения объема гособлигаций на балансе центробанка. Ожидается, что за последующие 12 месяцев объем гособлигаций в распоряжении ЦБ сократится на 80 млрд фунтов стерлингов и достигнет 758 млрд фунтов.

Ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии призвано вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Сейчас реальные темпы роста потребительских цен превышают таргетируемый уровень в пять раз - в августе цены в стране подскочили на 9,9% в годовом выражении. Инфляция немного замедлилась по сравнению с июлем, когда она составила 10,1%, однако показатель все еще находится вблизи максимального уровня более чем за 40 лет.

Руководство центробанка прогнозирует, что инфляция в стране может достичь пика чуть ниже 11% в октябре, затем будет превышать 10% в течение нескольких месяцев - и только после этого начнет снижаться к более привычным уровням. Также регулятор ожидает снижения британского ВВП на 0,1% в третьем квартале, аналогичными темпами, что и во втором квартале.

В протоколе сентябрьского заседания отмечается, что с августа оптовые цены на природный газ демонстрировали значительную волатильность, доходность гособлигаций во всем мире выросла, а курс фунта стерлингов существенно снизился.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦБ, СТАВКА


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