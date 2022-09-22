Байрамов предупредил о риске новых нападений на дипмиссии Азербайджана за рубежом со стороны армянских радикалов, если виновные останутся безнаказанными

Безнаказанность за нападения армянских радикалов на азербайджанские диппредставительства за рубежом может привести к новым провокациям, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Считаем, что этот механизм безнаказанности открывает путь к новым провокациям и стимулирует их», - заявил Байрамов в интервью азербайджанскому телеканалу RealTV.
Он напомнил, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства.
Байрамов отметил, что обеспечение безопасности посольств «в какой-то степени яркий пример того, как азербайджанская сторона относится к своим международным обязательствам».
По его словам, наблюдается различная реакция властей принимающих сторон на нападения на посольства Азербайджана. Глава МИД отметил, что, если в некоторых случаях ответственные лица сами принимают превентивные меры или оперативно реагируют на обращения азербайджанской стороны, предотвращая провокации, то в других случаях приходится сталкиваться с «мягко говоря, неадекватной ситуации реакцией и шагами принимающей стороны».
В такой ситуации, продолжил Байрамов, Азербайджан обращается к принимающей стороне с соответствующими требованиями об обеспечении безопасности диппредставительств. Он подчеркнул необходимость расследования каждого подобного инцидента и привлечения виновных к ответственности.
Как сообщалось ранее, армянские радикалы 18 сентября 2022 года напали на посольство Азербайджана во Франции, причинили дипмиссии серьезный ущерб.
Кроме этого, армянские радикалы пытались напасть на посольство Азербайджана в Ливане.
Р.Керимов
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