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Внешняя политика 22.09.2022 15:52

Байрамов предупредил о риске новых нападений на дипмиссии Азербайджана за рубежом со стороны армянских радикалов, если виновные останутся безнаказанными

Безнаказанность за нападения армянских радикалов на азербайджанские диппредставительства за рубежом может привести к новым провокациям, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Считаем, что этот механизм безнаказанности открывает путь к новым провокациям и стимулирует их», - заявил Байрамов в интервью азербайджанскому телеканалу RealTV.

Он напомнил, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства.

Байрамов отметил, что обеспечение безопасности посольств «в какой-то степени яркий пример того, как азербайджанская сторона относится к своим международным обязательствам».

По его словам, наблюдается различная реакция властей принимающих сторон на нападения на посольства Азербайджана. Глава МИД отметил, что, если в некоторых случаях ответственные лица сами принимают превентивные меры или оперативно реагируют на обращения азербайджанской стороны, предотвращая провокации, то в других случаях приходится сталкиваться с «мягко говоря, неадекватной ситуации реакцией и шагами принимающей стороны».

В такой ситуации, продолжил Байрамов, Азербайджан обращается к принимающей стороне с соответствующими требованиями об обеспечении безопасности диппредставительств. Он подчеркнул необходимость расследования каждого подобного инцидента и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщалось ранее, армянские радикалы 18 сентября 2022 года напали на посольство Азербайджана во Франции, причинили дипмиссии серьезный ущерб.

Кроме этого, армянские радикалы пытались напасть на посольство Азербайджана в Ливане.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ПОСОЛЬСТВА, БЕЗОПАСНОСТЬ

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