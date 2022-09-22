Новые санкции ЕС против РФ будут включать контроль над экспортом гражданских технологий

ЕС предполагает ввести новые санкции против России, которые должны затронуть физических и юридических лиц, а также предусматривать дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
"Она (фон дер Ляйен) сказала, во-первых, что, конечно, будут рассмотрены санкции против физических и юридических лиц. А, во-вторых, она заявила, что мы предложим дополнительный экспортный контроль над гражданскими технологиями. То есть контроль над экспортом Европейского союза в Россию", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Глава ЕК объяснила это предложение тем, что российская экономика переориентирована на спецоперацию РФ, и это, по ее мнению, оправдывает такой тип дополнительных санкций.
"Это всё, что мы можем вам сообщить в данный момент, так как вы хорошо понимаете, что события происходят в Нью-Йорке, и заявления делаются там", - добавил Мамер.
В свою очередь официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС обсуждали "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке новые ограничительные меры против РФ, которые планируется применить как можно скорее.
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