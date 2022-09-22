Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 82.94 -1.00 Brent 89.83 -0.79

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 22.09.2022 16:12

Турция намерена увеличить импорт газа из США - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Турция стремится увеличить закупки газа в США, чтобы в том числе поставлять его и в соседние страны на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщает Bloomberg.

"В предстоящий период и на более благоприятных условиях мы хотели бы увеличить объемы газа, который мы приобретаем в США", - приводит агентство слова Эрдогана.

"Мы также готовы к сотрудничеству с другими странами региона в сфере поставок сжиженного природного газа из США", - добавил он.

В первом квартале 2022 года США стали самым крупным поставщиком СПГ в Турцию. Ежегодно Турция импортирует около 60 млрд кубометров природного газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az