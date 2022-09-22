Турция намерена увеличить импорт газа из США - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Турция стремится увеличить закупки газа в США, чтобы в том числе поставлять его и в соседние страны на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщает Bloomberg.

"В предстоящий период и на более благоприятных условиях мы хотели бы увеличить объемы газа, который мы приобретаем в США", - приводит агентство слова Эрдогана.

"Мы также готовы к сотрудничеству с другими странами региона в сфере поставок сжиженного природного газа из США", - добавил он.

В первом квартале 2022 года США стали самым крупным поставщиком СПГ в Турцию. Ежегодно Турция импортирует около 60 млрд кубометров природного газа.