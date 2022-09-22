Турецкий ЦБ снова удивил рынок, снизив ключевую ставку до 12%

Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую процентную ставку на 1 процентный пункт, до 12% с 13%, несмотря на бьющую рекорды инфляцию.

Большинство аналитиков ожидали, что регулятор оставит ставку без изменений, пишет Trading Economics.

Ставка была понижена второй раз подряд, а до этого турецкий ЦБ держал ее неизменной с декабря 2021 года после цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Инфляция в Турции в августе ускорилась до 80,2% в годовом выражении с июльских 79,6%, достигнув максимума с 1998 года.

Центробанк пошел на снижение ставки из-за необходимости поддержать замедляющийся экономический рост и потребительский спрос, а также "на фоне эскалации геополитических рисков", говорится в сообщении регулятора.

Инвесторы и экономисты полагают, что снижение ставки стало результатом политического давления на Центробанк со стороны президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который является давним противником высоких ставок и придерживается отличающегося от классической экономической теории мнения, что снижение ставок поможет замедлить инфляцию, отмечает CNBC.

После объявления решения ЦБ Турции курс лиры снизился на 0,3%, обновив исторический минимум в паре с долларом - 18,4 лиры за $1. С начала года турецкая валюта просела к доллару на 27%, за пять лет падение составило 80%.