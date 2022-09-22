ФРГ планирует национализировать бывшую дочернюю компанию Газпрома Sefe

Власти ФРГ намереваются провести национализацию компании Sefe - бывшей дочерней структуры "Газпрома", сообщает в четверг Der Spiegel.
"По информации Der Spiegel, Sefe, уже находящаяся в доверительном управлении немецкого правительства, перейдет в собственность государства. Компания со штаб-квартирой в Берлине является бывшей дочерней структурой российского "Газпрома", - пишет журнал.
По его данным, такие меры связаны с ситуацией вокруг газовой компании со штаб-квартирой в Лейпциге VNG (Verbundnetz Gas Agbo), которая в начале сентября подала заявку на государственную помощь. VNG до этого заключила крупный контракт на поставки российского газа через Sefe - до перебоев с поставками газа.
Der Spiegel отмечает, что национализация Sefe станет шагом в интересах безопасности ФРГ, и поэтому не будет предусматривать компенсаций со стороны немецких властей российской стороне. В то же время национализация откроет путь к дополнительной помощи компании.
В Минэкономики ФРГ эту информацию Der Spiegel не подтвердили.
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