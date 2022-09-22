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Здравоохранение 22.09.2022 16:50

В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, скончались три человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 201 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 820 тыс. 299, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 251 случае.

За минувшие сутки умерли трое больных COVID-19 (накануне - четверо).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 900 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 808 тыс. 981 человек (+ 256 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 418 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 84 теста на коронавирус против 4 тыс. 123 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 225 тыс.530 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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