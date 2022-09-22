ЕС намерен продолжать оказывать военную помощь Украине

Обещания продолжения военной помощи Украине основаны на имеющихся у Евросоюза для этого средствах, заявила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Что касается европейского фонда мира, мы по-прежнему располагаем необходимыми деньгами для повышения расходов на наши нужды", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она отвечала на вопрос, как ЕС после уже оказанной Киеву военной помощи в 2,5 млрд евро и обещанной дальнейшей будет справляться с расходами в случае затяжного конфликта на Украине.

"Это инструмент, задуманный для того, чтобы эффективно реагировать на кризисные ситуации. Это гибкий инструмент. И в настоящий момент можно сказать, что оказание военной помощи через этот фонд по-прежнему остается актуальным, и, если государства-члены захотят, можно всегда увеличить "потолок" этого фонда", - объяснила Массрали.

То есть, фонд будет продолжать помогать Украине, добавила представитель Борреля.

Совет ЕС одобрил 22 июля пятый транш военной помощи Украине в 500 млн евро, доведя ее общий объем до 2,5 млрд евро.

Накануне другой представитель главы европейской дипломатии Петер Стано заявил, что Боррель скоро предложит очередной, шестой, транш финансирования военной помощи Украине.

"Сейчас это обсуждают государства-члены, потому что они должны дать свое согласие", - сказал Стано в ответ на соответствующий вопрос журналиста.