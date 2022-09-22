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ТЭК 22.09.2022 18:02

Выручка РФ от экспорта газа в 2022г удвоится, несмотря на снижение объемов

Экспорт природного газа из России (имеется в виду добытый в РФ газ, поставляемый в ближнее и дальнее зарубежье, без учета реэкспорта) в 2022 году, как ожидается, может составить 142 млрд куб. м после 205,6 млрд куб. м в 2021 году, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой ознакомился "Интерфакс".

В бюджет 2023, 2024 и 2025 года поставки заложены на уровне 125,2 млрд куб. м.

Среднеконтрактная цена экспорта (вместе в ближнее и дальнее зарубежье) в 2021 году была $274,3 за тысячу кубометров, на 2022 год оценивается в $691,2, для 2023 года принята за $592,2, 2024 - $477,1 и $400,1 для 2025.

В сумме это складывается в $56,4 млрд экспортной выручки в 2021 году и $98 млрд в 2022.

Объем добычи природного газа, как ожидается, по итогам 2022 года составит 683 млрд куб. м, оценивают авторы проекта бюджета, после 763,4 млрд куб. м в 2021 году. На 2023 год добыча оценивается в 670,2 млрд куб. м, 690,2 млрд куб. м на 2024 и 704,9 млрд куб. м на 2025 год.

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