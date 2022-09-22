Учения коллективных сил ОДКБ стартуют в Казахстане 26 сентября

В Жамбылской и Алматинской областях (на юге и юго-востоке Казахстана) с 26 сентября по 8 октября пройдут учения коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022", сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики.

"В связи с этим с 22 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ. Их передвижение будет осуществляться различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике", - говорится в сообщении.

"В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения", - добавили в оборонном ведомстве.