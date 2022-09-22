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Внешняя политика 22.09.2022 17:36

Провокации Армении на границе 12-14 сентября преследовали цель замедлить мирный процесс – Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения провокациями на границе 12-14 сентября преследовала цель замедлить процесс нормализации отношений Баку и Еревана и заключения мирного договора.

Такое заявление Байрамов сделал на встрече с президентом и исполнительным директором Международной кризисной группы Комфортом Эро в Нью-Йорке, сообщает МИД Азербайджана.

В то же время министр подчеркнул важность продолжения переговоров для продвижения мирного процесса.

«Байрамов на встрече проинформировал о мерах, принимаемых Баку в постконфликтный период для обеспечения мира и стабильности в регионе, и провел обмен мнениями по предложению, выдвинутому для подписания мирного договора с Арменией. Наряду с этим, в рамках обсуждений стороны провели обмен мнениями по отчетам, составленным Международной кризисной группой по Азербайджану», говорится в информации.

Байрамов и Эро также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Встреча прошла на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ


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