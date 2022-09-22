В российский стоп-лист внесены почти 90 граждан Канады

Россия ввела санкции в отношении 87 граждан Канады, в числе которых значатся главы провинций и территорий и военные, сообщили в четверг в МИД РФ.

Под санкции также попали руководители канадских компаний, которые, по мнению российских властей, поставляют Украине вооружения и технологии двойного назначения.

Список внесенных в российский "стоп-лист" физических лиц опубликован на сайте МИД России.