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Религия 22.09.2022 17:50

Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил еврейскую общину страны с праздником Рош ха-Шана.

«Рош ха-Шана олицетворяет обновление, духовную чистоту, доброту и солидарность. Пусть этот светлый праздник принесет счастье вашим семьям и достаток вашим домам», - написал Алиев в поздравлении, текст которого опубликован на сайте главы государства.

Он отметил, что «еврейская община, проживающая в Азербайджане, где царит атмосфера взаимоуважения и доверия между разными народами и религиями, и считающая его своей родиной, вот уже сотни лет проживает в условиях мира и спокойствия и сохранила своеобразные традиции и обычаи, язык и культуру, никогда в истории не сталкивалась с антисемитизмом и дискриминацией».

Глава государства добавил, что «соотечественники еврейского происхождения вместе с представителями других народов и вероисповеданий принимают активное участие в проводимой в стране большой созидательной работе, прилагают усилия для развития и прогресса современного Азербайджана, достойно выполняют свой гражданский долг в дальнейшем укреплении нашей государственной независимости».

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ПРАЗДНИК, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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