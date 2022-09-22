ВМС Азербайджана завершили командно-штабные учения

Минобороны Азербайджана сообщает о завершении командно-штабных учений Военно-морских сил (ВМС).

“На учениях с боевыми стрельбами наши военные моряки высокопрофессионально выполнили задачи по уничтожению надводных средств нападения, плавучих мин и воздушных целей, а также диверсионно-террористических групп условного противника”, - отмечается в информации.





Оборонное ведомство сообщает, что на учениях, проведенных в целях совершенствования навыков командиров и штабных офицеров по организации боевых действий, в том числе управления силами в бою, были успешно выполнены все поставленные задачи.





Х.Насирзаде