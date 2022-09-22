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Оборона 22.09.2022 18:16

ВМС Азербайджана завершили командно-штабные учения

Минобороны Азербайджана сообщает о завершении командно-штабных учений Военно-морских сил (ВМС).

“На учениях с боевыми стрельбами наши военные моряки высокопрофессионально выполнили задачи по уничтожению надводных средств нападения, плавучих мин и воздушных целей, а также диверсионно-террористических групп условного противника”, - отмечается в информации.


Оборонное ведомство сообщает, что на учениях, проведенных в целях совершенствования навыков командиров и штабных офицеров по организации боевых действий, в том числе управления силами в бою, были успешно выполнены все поставленные задачи.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВМС, УЧЕНИЯ


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